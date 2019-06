Imprese: Geraci, aumentare rapporti commerciali ed export in Cina, Giappone, India, Corea del Sud ed Emirati

- L'Italia deve concentrare i suoi sforzi nell'aumentare i rapporti commerciali e le esportazioni verso Cina, Giappone, India, Corea ed Emirati Arabi. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Michele Geraci questa mattina alla tavola rotonda conclusiva dell'evento "Villa Mondragone International Economic Festival" dedicato al tema "Capitalism, global change and sustainable development. The future of globalization", in corso di svolgimento alla Farnesina. Riflettendo sul modello gravitazionale dell'export italiano nel 2018, il sottosegretario ha evidenziato come l'Italia abbia un ottimo flusso di esportazioni verso paesi del mercato comune come Francia, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi, ma non altrettanto con Cina, Giappone, India, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti. "Perciò l'Italia sta concentrando, e deve concentrare, i suoi sforzi promozionali in questi paesi", ha detto il sottosegretario. (segue) (Res)