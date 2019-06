Imprese: Geraci, aumentare rapporti commerciali ed export in Cina, Giappone, India, Corea del Sud ed Emirati (2)

- Geraci ha poi affermato che un viaggio del governo italiano in questi paesi, vista la situazione economica globale di oggi, ha un impatto maggiore rispetto ad un viaggio presso un partner commerciale quale potrebbe essere la Gran Bretagna o la Francia. "Perciò - ha affermato il sottosegretario - bisogna fare sì che i diversi livelli del commercio italiano, che comprendono moda, settore alimentare, cultura, hardware, software e molto altro ancora, penetrino nell'immaginario dei partner commerciali e dei compratori e clienti esteri". Per ottenere questi risultati, Geraci ha spiegato che il ministero ha lanciato una vera e propria "showroom italiana" nei cinque paesi citati, dove diverse piccole e medie imprese italiane hanno la possibilità di esporre i propri prodotti e farsi conoscere all'estero. "Da ex insegnante di finanza, insisto sull'importanza di mantenere importanti rapporti di scambio e discussione con il mondo accademico e quello delle think tank per quanto riguarda questi temi fondamentali", ha concluso il sottosegretario Geraci. (Res)