Ambiente: Nordhaus al "Corriere della Sera", servono accordi che siano vincolanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qualche tempo i fondi pensione e d'investimento premono sulle società in cui investono perché adottino politiche più sostenibili. "Va bene come movimento per spiegare alla gente quanto la lotta al cambiamento climatico sia importante e gli effetti che esso ha sulla nostra economia ma non penso sia il modo più costruttivo di risolvere i problemi. II vero tema è coinvolgere Cina, India e altri Paesi emergenti nel ridurre le emissioni". Non è un approccio molto ottimistico... "Non è una questione di ottimismo o pessimismo. E' che noi abbiamo una malattia e sappiamo qual è la soluzione: alzare i prezzi delle emissioni di anidride carbonica, così che la gente comincerà a non usare più i carburanti e i prodotti altamente inquinanti. Chi guida i fondi pensione non ha idea di come vada fatto. E come prendere l'aspirina quando hai un infarto: non ti fa male, ma non rimette a posto il cuore". Come si conciliano i costi sociali della lotta all'inquinamento? Abbiamo visto in Francia i gilet gialli... "Sì, non c'è dubbio. Avviare politiche per ridurre le emissioni e spingere le persone a consumare meno energia non è affatto popolare. Ma bisogna trovare un modo per arrivarci nel modo meno costoso possibile. E' molto interessante il sistema sviluppato dall'Unione Europea per lo scambio delle quote di emissione. Credo che sia più facile estendere questo sistema all'intera economia che avviare nuovi interventi". (segue) (Res)