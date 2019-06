Ambiente: Nordhaus al "Corriere della Sera", servono accordi che siano vincolanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regole comuni per tutti, superpotenze comprse. "Credo che sia questa la grande sfida. Dobbiamo passare dadi tipo volontario, come il Protocollo di Kyoto o l'Accordo di Parigi, ad accordi che abbiano natura più vincolante e con sanzioni per i Paesi che non vi partecipano o che non li rispettano, come accade nell'unione Europea o nel Wto. Insomma, serve un nuovo modo di pensare agli accordi internazionali sul clima: devi fare in modo che la gente abbia più interesse a stare dentro l'accordo che a stame fuori, perché i costi sarebbero più alti", ha concluso Nordhaus. (Res)