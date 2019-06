Migranti: sondaggio, 61 per cento italiani non vuole che Sea Watch attracchi a Lampedusa

- Secondo un sondaggio Emg Acqua, presentato oggi ad "Agorà" su Rai3, la maggior parte degli italiani (61 per cento) non vuole che la Sea Watch, al largo di Lampedusa da due settimane, con a bordo 42 persone, attracchi sull'isola. La pensa in questo modo il 93 pe cento degli elettori della Lega e il 49 per cento degli elettori del M5s. Per il 33 per cento degli intervistati invece la nave dovrebbe entrare in un porto italiano. (Rin)