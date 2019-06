Sindacati: Cisal, esclusi dal Tavolo del Mise sulla vertenza Sider Alloy da Cgil, Cisl e Uil

- “Un’ossessione che si ripete, si sottraggono al confronto, timorosi di dover affrontare situazioni di cui non hanno reale conoscenza. Non considerano la drammatica condizione che i lavoratori vivono, preferiscono sferrare attacchi inutili anziché tutelare i diritti di centinaia di persone in difficoltà”. Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal, Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, n riferimento all'incontro di ieri presso la sede del ministero dello Sviluppo economico, per l'aggiornamento sulla vertenza Sider Alloy, l’ex Alcoa di Portovesme (Ci), in Sardegna. Presenti, oltre al governo, i vertici della multinazionale e i sindacati Fim Cisl, Uilm, Fim Cgil e Cisal. Tuttavia, hanno fatto sapere da Cisal, i rappresentanti delle sigle sindacali più rappresentative si sarebbero rifiutati di sedersi al tavolo con i rappresentanti Cisal chiedendo un incontro separato. “Il Governo attuale - ha proseguito Cavallaro - ha preso corpo alla partita ex Alloy da poco tempo pertanto non può essere considerato strumentalmente responsabile della situazione di stallo. Ha messo in campo azioni finalizzate alla risoluzione del problema dell’alto costo dell’energia, materia prima per la produzione di alluminio". "Auspichiamo - ha concluso Cavallaro -, anche per il prossimo futuro, che i rappresentanti del ministero proseguano con la stessa determinazione finora mostrata, anche rispetto alla presenza della Cisal ai tavoli di discussione”. Durante l’incontro, avuto poi separatamente, la Cisal ha fatto sapere di aver richiesto la massima attenzione da parte del ministero verso le problematiche ancora irrisolte ritenendo prioritario dare corso a un completo Piano industriale, da parte della Sider Alloys. I lavoratori, secondo Cisal, dovranno essere riassunti, cambiare lo status da disoccupati a dipendenti, anche previo il ricorso della cassa integrazione.(Ren)