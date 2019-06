Arabia Saudita-Corea del Sud: firmati memorandum d'intesa

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, e il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, hanno assistito alla firma di diversi memorandum d'intesa tra i loro paesi in diversi campi. Secondo l'emittente emiratina "Al Arabiya", gli accordi sono stati firmati nei settori della comunicazione e della tecnologia dell'informazione, e-government, cultura, automobili, economia dell'idrogeno, assicurazione sanitaria, supervisione delle istituzioni finanziarie e in tutte le industrie e tecnologie militari. Dopo la visita in Corea del Sud, il principe ereditario Mohammed bin Salman guiderà la delegazione saudita al vertice del G20 a Osaka, in Giappone, dal 28 al 29 giugno. (Res)