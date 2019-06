Russia: presidente Putin accetta dimissioni governatore Inguscezia

- Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato le dimissioni del governatore dell'Inguscezia Junus-Bek Evkurov. Mercoledì, il presidente ha incontrato a Mosca Evkurov, il quale ha riferito dei risultati del suo lavoro negli undici anni in cui ha ricoperto al carica ed ha chiesto personalmente le dimissioni anticipate. "La leadership in Inguscezia ha bisogno di una nuova squadra", ha ammesso il governatore dimissionario. "Non oso dire se ho svolto il compito o meno, ma ho fatto del mio meglio", ha dichiarato, presentando le dimissioni. Putin ha ringraziato Evkurov per il lavoro svolto, osservando che l'Inguscezia ha recentemente mostrato un andamento positivo nella produzione industriale, superiore alla media russa. Il presidente Putin ha osservato il miglioramento dello stato finanziario della regione, dove di recente il bilancio ha registrato un surplus. In seguito il presidente russo ha nominato con decreto il nuovo governatore ad interim, Makhmud-Ali Kalimatov. Le elezioni per il governatore dell'Inguscezia si terranno l'8 settembre, in una giornata unica di votazione. (Rum)