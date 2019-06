Europa orientale: Bucarest ospita ottava edizione Forum annuale Suerd

- Il commissario europeo per la politica regionale, Corina Cretu, partecipa oggi all'ottava edizione del Forum annuale della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio (Suerd), organizzata a Bucarest dal ministero degli Affari esteri, insieme alla Commissione europea e al programma transnazionale del Danubio (Dtp). ''A otto anni dalla sua istituzione, la strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio si trova ad un crocevia e noi faremo del nostro meglio per sviluppare un nuovo piano d'azione che lo trasformi in una strategia appropriato per il prossimo decennio. La Commissione è pronta a fornire assistenza attraverso le proprie competenze nel settore delle strategie macroregionali, nonché assegnando fondi per progetti comuni nel futuro bilancio dell'Ue a lungo termine", ha affermato Cretu. Secondo gli organizzatori, il forum di quest'anno si concentrerà su argomenti quali connettività, sviluppo dei cluster, ricerca e innovazione, digitalizzazione e coinvolgimento della società civile, nonché opportunità future di finanziamento nell'ambito della politica di coesione e programmi di cooperazione (Interreg) per il periodo 2021-2027. (segue) (Rob)