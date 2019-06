Europa orientale: Bucarest ospita ottava edizione Forum annuale Suerd (2)

- La Romania ricopre, nel periodo 1 novembre 2018 - 30 ottobre 2019 la presidenza Suerd, in seguito alla decisione consensuale dei partecipanti. La strategia dell'Ue per la regione del Danubio, varata nel 2011, è una delle quattro macro-strategie esistenti a livello dell'Unione europea e rappresenta un meccanismo di cooperazione per il bacino del Danubio, destinato allo sviluppo economico, sociale e territoriale di questa macroregione. La strategia comprende 14 paesi del Danubio, tra cui nove Stati membri dell'Ue (Austria, Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Germania come Stato federale, Lander del Baden-Württemberg e Baviera, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) e cinque paesi terzi (Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Moldova e Ucraina). Rob (Rob)