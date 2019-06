Europa: Moavero, va rivisto “profondamente sistema entrate bilancio europeo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una revisione profonda del “sistema delle entrate del bilancio europeo” e una delle strade indicate dall’Italia è il ricorso all’emissione di titoli di debito europeo per finanziare investimenti attraverso il mercato, liberando risorse che potrebbero servire a politiche di spesa in senso “più classico”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, parlando oggi alle commissioni congiunte Esteri e Politiche Unione europea di Senato e Camera sugli esiti del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno. “Credo che occorra andare al di là dello stanziamento di fondi”, ha osservato Moavero, secondo cui non è possibile di parlare “di un grande piano per l’Africa” quando il denaro stanziato nel bilancio europeo è limitato. “Una delle strade è ricorrere ai mercati perché se i piani sono validi il mercato finanzia perché ha una sua redditività”, ha sottolineato Moavero il quale ha ricordato che l’Africa è un continente che ha una crescita del 5 per cento e può rendere appetibile investimenti. “Possiamo ricorrere ai mercati, dobbiamo avere il coraggio di ricorrere agli strumenti finanziari e creare veicoli di garanzia per poter operare”, ha sottolineato.(Res)