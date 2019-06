Decreto Crescita: ripresi lavori Aula Senato con discussione generale su fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi i lavori in Aula al Senato, dopo la conferenza dei capigruppo. Per la discussione generale sulla fiducia è stata ripartita un'ora e 40 minuti tra i diversi gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finale e la chiama, come ha illustrato dallo scranno della presidenza il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli. (Rin)