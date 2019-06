Economia: ideologo Norquist a "il Giornale", il successo di Trump è il fisco leggero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i più stretti collaboratori di Norquist c'è anche un italiano, il reggiano Lorenzo Montanari che è responsabile relazioni internazionali e advocay dell'Atr, una mente brillante che potrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella creazione di un think tank conservatore in Italia di cui oggi si sente la mancanza. Incontriamo Grover Norquist nella sede dell'Atr a pochi isolati dal centro del potere americano e dalla Casa Bianca dove ogni mercoledì si svolgono i «Wednesday Meeting», incontri settimanali a cui partecipano più di 120 politici, giornalisti, opinion leader statutinensi. Norquist spiega in una intervista a "il Giornale" qual è il segreto dei successi delle politiche economiche dl Trump. "Le politiche fiscali e l'occupazione sono senza dubbio i principali successi di Trump che è un conservatore come Ronald Reagan sui temi fiscali e sulla deregulation. In alcuni casi come le politiche sul lavoro e l'occupazione è addirittura più conservatore di Reagan, ma ci sono due punti su cui Trump si differenzia da Reagan: l'immigrazione e le politiche commerciali". (segue) (Rob)