Economia: ideologo Norquist a "il Giornale", il successo di Trump è il fisco leggero (4)

- In Italia si è molto parlato del suo incontro la scorsa settimana con Matteo Salvini. "Abbiamo parlato soprattutto di fiat tax e di federalismo, inoltre ci siamo soffermati sul tema delle riduzione delle tasse nel vostro paese". Quindi una flat tax al 15 per cento potrebbe funzionare? "La flat tax funziona già in molti importanti stati come la Russia, a Singapore, nell'est Europa e in vari stati americani, non vedo perché non dovrebbe funzionare in Italia". In merito infine ad una eventuale uscita dell'Italia dall'Unione europea... "In futuro potrebbe essere una possibilità, oggi si dovrebbero evitare nuove tasse come la web o digital tax che, dopo essere stata bocciata a livello europeo, è oggi al vaglio dei singoli stati con una proposta di tassare le grandi aziende del web del 3 per cento sul fatturato, una tassa a tutti gli effetti contro gli Stati Uniti che l'Italia non dovrebbe applicare", ha con concluso Norquist. (Rob)