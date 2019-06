India-Usa: Trump, “aumento tariffe indiane inaccettabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto all’India di revocare l’aumento delle tariffe entrato in vigore recentemente in risposta ai dazi statunitensi sull’acciaio e l’alluminio. “Non vedo l’ora di parlare col primo ministro Modi del fatto che l’India, dopo anni di tariffe molto alte contro gli Stati Uniti, ha di recente aumentato le tariffe ulteriormente. Questo è inaccettabile e le tariffe devono essere ritirate!”, ha scritto il leader della Casa Bianca su Twitter. Le parole di Trump giungono all’indomani della visita a Nuova Delhi del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha incontrato il premier indiano, Narendra Modi; il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval, e il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar. (segue) (Inn)