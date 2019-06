India-Usa: Trump, “aumento tariffe indiane inaccettabile” (4)

- Il 16 giugno sono entrate in vigore le tariffe aggiuntive applicate dall’India su 29 prodotti importati dagli Stati Uniti, per un valore complessivo di 217 milioni di dollari. Tra gli articoli soggetti a ulteriori dazi doganali figurano mandorle, nocciole, legumi, frutta, artemie saline, acido borico, reagenti domestici, elementi in acciaio e alluminio. La decisione del governo risale a quasi un anno fa, ma l’introduzione delle nuove tariffe, in risposta a quelle statunitensi sull’acciaio e l’alluminio, è stata più volte rinviata mentre erano in corso trattative tra le parti. (Inn)