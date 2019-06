Cina: oltre 5.970 fuggitivi hanno fatto ritorno nel paese dal 2014 (2)

- L'ufficio è composto da funzionari di otto agenzie, che erano la Commissione centrale del Partito comunista cinese per l'ispezione disciplinare, la Corte suprema del popolo, la Procura suprema del popolo, i ministeri degli Affari esteri, di Pubblica sicurezza così come Banca di Cina. Anche la legislazione in questo settore è progredita. Nell'ottobre 2018, il paese ha rivisto la legge sulla procedura penale per introdurre il "giudizio di default" nei processi penali, ed ha emanato una nuova legge sull'assistenza giudiziaria penale internazionale. Sempre nel 2018, sono stati firmati cinque trattati di estradizione e quattro trattati di assistenza giudiziaria. (Cip)