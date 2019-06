Cina-Giappone: telefonata tra ministri Esteri Wang e Kono in vista di G-20 a Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha tenuto ieri una conversazione telefonica con il suo omologo giapponese, Taro Kono, in vista dell'imminente summit G-20 ad Osaka, in Giappone. Lo riferisce la stampa cinese. Wang ha detto che la partecipazione al summit del presidente cinese, Xi Jinping, conferma l’importanza attribuita dalla Cina all’evento e alle relazioni bilaterali per migliorare la governance globale, sostenere il multilateralismo, far progredire le relazioni Cina-Giappone e ampliare la cooperazione pratica. Wang ha inoltre esortato le due parti a tenere a mente il quadro generale e lo sviluppo a lungo termine, a concentrarsi sul consenso e garantire l'attuazione completa, armoniosa e di successo di tutti i programmi. Da parte sua, Kono ha detto che la parte giapponese attribuisce grande importanza alla presenza di Xi al summit e dà un caloroso benvenuto al presidente cinese, sperando in segnali positivi dalle due parti per promuovere una relazione Giappone-Cina che dia inizio ad una nuova era delle relazioni bilaterali. "La parte giapponese è pronta a collaborare con la parte cinese per rafforzare la comunicazione e il coordinamento, e per garantire il successo del summit e di tutti gli eventi correlati", ha affermato Kono. (segue) (Cip)