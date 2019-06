Cina: governo riduce i tassi di finanziamento per le piccole e medie imprese

- Il governo cinese ha deciso di ridurre ulteriormente i tassi di finanziamento reali per le piccole e medie imprese. È quanto emerso ieri dopo una riunione esecutiva del Consiglio di Stato, presieduta dal premier Li Keqiang. Secondo una dichiarazione rilasciata dopo la seduta, La Cina si atterrà a una prudente politica monetaria che sarà allentata o inasprita a seconda delle necessità, mantenendo una liquidità sufficientemente ragionevole per garantire un calo dei tassi di interesse reali del prestito per le piccole e medie imprese. Il meccanismo del tasso di interesse per le quotazioni di mercato per i prestiti delle banche commerciali sarà migliorato, mentre le piccole e medie imprese godranno di maggiore sostegno nel finanziamento tramite obbligazioni e altri mezzi. Le istituzioni finanziarie dovrebbero emettere più obbligazioni quest'anno rispetto al 2018, cercando di raggiungere i 180 miliardi di yuan (26,18 miliardi di dollari) nel 2019. (segue) (Cip)