Cina: governo riduce i tassi di finanziamento per le piccole e medie imprese (2)

- Alcune città saranno incoraggiate a condurre un progetto pilota di riforma di tre anni per migliorare i servizi finanziari per privati, piccole e microimprese, prosegue la dichiarazione. Il governo mira anche a facilitare le difficoltà di finanziamento per le piccole e medie imprese private espandendo il finanziamento di proprietà intellettuale. Un maggiore sostegno al credito sarà incanalato verso i settori manifatturiero e dei servizi, con i primi che vedranno prestiti totali in essere più elevati, prestiti a medio e lungo termine e prestiti di credito quest'anno rispetto al 2018. Nel tentativo di coltivare un maggior numero di professionisti, il Consiglio di Stato ha deciso di ampliare la copertura delle borse di studio nazionali e delle borse di studio per gli studenti delle scuole professionali, aumentare il livello di assistenza finanziaria e istituire una borsa di studio nazionale per l'istruzione professionale secondaria. (Cip)