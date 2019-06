Libano: caschi blu italiani impegnati a sostegno delle disabilità dell'infanzia

- Si è tenuta presso le municipalità di Rumaysh e di Ayta Ash Sha’B, nel sud del Libano, alla presenza del generale di Bruno Pisciotta, comandante del Sector West della missione Unifil, la giornata conclusiva dei corsi di nuoto a favore di bambini e ragazzi diversamente abili, che vivono nei villaggi del settore sotto la responsabilità italiana. L’iniziativa, si legge in un comunicato stampa, è stata realizzata nell’ambito dei progetti di cooperazione civile e militare del contingente italiano, dalle unità provenienti dal Multinational Cimic Group di Motta di Livenza, e portata a termine grazie alla sinergia e alla fattiva collaborazione con le autorità delle citate municipalità, attraverso la protezione dell’infanzia e l’aiuto ai genitori meno abbienti. Tale sostegno, condiviso tra l’operato delle istituzioni, associazioni locali e quello dei caschi blu italiani, pone in risalto quella sinergia necessaria che non deve mai mancare e che ha, come scopo primario, il supporto alla popolazione, come previsto dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, e quindi il benessere delle persone, soprattutto quelle più bisognose. (segue) (Com)