Libano: caschi blu italiani impegnati a sostegno delle disabilità dell'infanzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corso, grazie a esperti in tecniche motorie per persone affette da patologie psico-motorie e specialisti in salvamento in acqua dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, ha avuto lo scopo di fare familiarizzare i bambini con la dimensione acquatica, insegnando loro il modo per muoversi in acqua, permettendo, quindi, di acquisire una nuova fisicità, tale da permettere di conseguire nuove capacità, prima di tutto, in termini di fiducia in se stessi. In tale ottica, sono stati coinvolti e istruiti anche i genitori degli adolescenti, garantendo così continuità al progetto, al fine di permettere gradualità e costanza nello sviluppo psico-fisico degli interessati. (segue) (Com)