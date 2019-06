Libano: caschi blu italiani impegnati a sostegno delle disabilità dell'infanzia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legame fra la comunità locale ed il contingente internazionale della missione Unifil, ed in particolare con il contingente italiano, sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più forte, sempre più profondo. I caschi blu italiani continuano nella loro incessante opera di sostegno alla popolazione locale tra concretezza dei progetti realizzati e la necessità di ascoltare, costantemente, le Autorità locali per la pianificazione di fabbisogni e necessità future. Per gli organizzatori, il successo di questa iniziativa è il risultato di un lavoro svolto in costante simbiosi tra militari e istituzioni locali, frutto della sensibilità maturata in questi anni da Unifil e dalla migliore società libanese. (Com)