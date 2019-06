Iran-Usa: presidente francese Macron, “fare il massimo” per evitare "l'irreparabile" (2)

- Secondo le informazioni a disposizione delle autorità francesi, il drone statunitense abbattuto il 20 giugno scorso dall'Iran "era in acque internazionali", e non iraniane come ha affermato Teheran. Al contrario, il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, ha dichiarato martedì 25 giugno che il drone statunitense è stato abbattuto nello spazio aereo iraniano e non nello spazio aereo internazionale, come sostiene invece Washington. "Ho informazioni dal ministero della Difesa russo che questo drone era nello spazio aereo iraniano", ha detto Patrushev secondo le agenzie di stampa di Mosca. "Non abbiamo visto alcuna prova del contrario", ha aggiunto. Macron ha ribadito che Parigi condivide lo stesso "obiettivo strategico" degli Stati Uniti, cioè "che l'Iran non possa costruire armi nucleari". (Res)