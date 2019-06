Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 27 giugno:COMUNEOre 10 - Palazzo Civico, sala Colonne: la Sindaca Appendino, l'assessore Giusta e Rui Gomes, Capo Divisione "Educazione e Formazione" del Dipartimento gioventù del Consiglio d'Europa intervengono alla conferenza stampa di presentazione "HREload COMPASS" un manuale per l''Educazione ai Diritti Umani.Ore 12.30 - via Scialoja: l'assessore Giusta è presente all'inaugurazione della nuova area giochi riqualificata grazie al programma AxTO.Ore 14 - Roma Stazione Termini, via Giolitti 34: l'assessora Lapietra interviene alla 3^ conferenza nazionale della Sharing Mobility.Ore 14 - Sopralluogo della II Commissione (pres.Roberto Malanca) e la VI Commissione (pres.Federico Mensio) presso l'area tra via Rieti e via Vipacco.Ore 17 - Palazzo Lascaris, sala Viglione, via Alfieri 15: l'assessore Unia partecipa all'iniziativa di Legambiente Piemonte sul 5G (Rpi)