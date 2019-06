Giappone-India: incontro Abe-Modi, “discussi molti aspetti della relazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è giunto oggi in Giappone dove si tratterrà fino al 29 giugno, per partecipare al vertice dei capi di Stato e di governo del G20, a Osaka domani e dopodomani. Per Modi sarà la sesta partecipazione al summit, a margine del quale avrà incontri bilaterali e multilaterali. Modi ha già avuto il primo colloquio bilaterale, con l’omologo giapponese, Shinzo Abe. Quest’ultimo si è nuovamente congratulato col suo ospite per la recente vittoria elettorale che lo ha confermato alla guida del governo; il premier indiano lo ha ringraziato per essere stato “il primo amico dell’India” a congratularsi e per la calorosa accoglienza. L’ufficio del primo ministro indiano ha riferito via Twitter che i due leader “hanno discusso molti aspetti della relazione India-Giappone” e che tra i due paesi c’è “un’amicizia caratterizzata dal calore e dalla promessa di un futuro radioso”. Modi ha annunciato che il presidente della Repubblica indiano, Ram Nath Kovind, parteciperà alla cerimonia di incoronazione dell’imperatore Naruhito a ottobre.(Git)