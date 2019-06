Cina: profitti industriali diminuiti del 2,3 per cento nei primi cinque mesi dell'anno (2)

- I ricavi operativi delle principali imprese industriali hanno raggiunto 41,61 miliardi di yuan (6 miliardi di dollari) nel periodo, in crescita del 5,1 per cento rispetto all'anno precedente, hanno mostrato i dati Nbs. Le attività delle principali imprese industriali sono ammontate a 113,35 miliardi di yuan (16 miliardi di dollari), in aumento del 6,3 per cento su base annua. Le società minerarie hanno registrato una crescita degli utili del 4,7 per cento nei cinque mesi, mentre quelle dell'industria manifatturiera hanno registrato un calo degli utili del 4,1 per cento. Tra i 41 sottosettori, 26 hanno visto profitti più elevati e 15 hanno riportato guadagni inferiori. (Cip)