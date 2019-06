Cina: polizia ferroviaria sequestra 203 chilogrammi di stupefacenti nel 2018

- La Polizia ferroviaria cinese ha sequestrato circa 203 chilogrammi di sostanze stupefacenti nel 2018, secondo quanto riferito dalla Commissione nazionale per il controllo delle droghe. In una dichiarazione, la Polizia ferroviaria ha spiegato di avere migliorato la propria rete contro il traffico di droga negli ultimi anni e avere ottenuto importanti progressi. La Polizia ha rafforzato la sorveglianza su stazioni e treni con un'alta incidenza di traffico di droga e ufficiali addestrati sul campo per individuare in modo più efficiente passeggeri e attività sospette. A maggio, la Polizia ferroviaria ha scovato trafficanti che nascondevano la droga nel loro corpo per trasportarla dal Myanmar alla città sud-occidentale di Chengdu. In quell'operazione, dieci sospetti sono stati arrestati e sono stati sequestrati 3,73 chilogrammi di droga. Nella giornata internazionale contro l'abuso di droghe e il traffico illecito che è ricorsa ieri, la polizia ferroviaria di tutto il paese ha anche lanciato vari programmi di sensibilizzazione sui treni, si legge nella nota. (Cip)