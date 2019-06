Giappone-Russia: G20, improbabile dichiarazione congiunta a margine di colloquio Abe-Putin (7)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha rinunciato all’obiettivo di giungere ad un’intesa di massima con la Russia per un trattato di pace bilaterale entro il mese di giugno, prendendo atto delle profonde divergenze che ancora permangono tra i due paesi in merito all’annosa disputa per la sovranità sulle isole Curili Meridionali. Lo hanno annunciato fonti del governo giapponese nel mese di aprile. Tokyo spera che in occasione del loro incontro a margine del G-20, in programma nel mese di giugno, i leader dei due paesi possano concordare quantomeno l’adozione di un regime di esenzione dei visti tra le isole contese e la vicina prefettura giapponese di Hokkaido, all’estremo nord dell’Arcipelago giapponese. Nei mesi scorsi Abe ha tentato di promuovere una soluzione di compromesso che contemplasse la cessione al Giappone di due delle quattro isole contese, occupate dalla Russia nelle ultimissime fasi della Seconda guerra mondiale, quando Tokyo aveva già annunciato la propria resa. Mosca, però, non sembra intenzionata ad alcuna concessione sul fronte territoriale. (segue) (Git)