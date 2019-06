Giappone-Russia: G20, improbabile dichiarazione congiunta a margine di colloquio Abe-Putin (8)

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Taro Kono, intende visitare la Russia questa settimana, nel tentativo di rilanciare i colloqui su un trattato di pace tra i due paesi che ponga formalmente fine alle ostilità della Seconda guerra mondiale. Kono dovrebbe incontrare il suo omologo russo, Sergej Lavrov, per la terza volta dallo scorso febbraio. I ministri di Esteri e Difesa di Giappone e Russia hanno già in programma colloqui a Tokyo ne formato “2+2” alla fine di maggio. Il governo giapponese spera però che intensificare i colloqui tra i ministri degli Esteri dei due paesi possa consentire di superare lo stallo di fatto nel processo negoziale, che ha come principale criticità la disputa territoriale per il controllo delle isole Curili Meridionali. Tokyo auspica che il premier Shinzo Abe e il presidente russo, Vladimir Putin, possano annunciare risultati tangibili in occasione del loro incontro a giugno, a margine del summit del G-20 a Osaka. (segue) (Git)