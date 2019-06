Imprese: cinque aziende giapponesi aderiscono ad alleanza guida autonoma Toyota-SoftBank

- Cinque costruttori di auto giapponesi aderiranno alla joint venture istituita lo scorso anno da Toyota Motor Corp e SoftBank Corp per lo sviluppo congiunto delle tecnologie legate alla guida autonoma. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione citate dal quotidiano giapponese “Mainichi”. Matda Motor Corp., Suzuki Motor Corp., Subaru Corp., Isuzu Motor Ltd e Daihatsu Motor Corp. – divisione per le auto di piccole dimensioni di Toyota - acquisiranno ciascuna una quota inferiore al 10 per cento della joint venture, battezzata Monet Technologies. Ad oggi, SoftBank detiene il 40,2 per cento della joint venture, mentre Toyota controlla una quota del 39,8 per cento. Honda Motor Corp. e Hino Motor Ltd – un’altra controllata di Toyota – hanno ciascuna una quota del 10 per cento. (segue) (Git)