Imprese: cinque aziende giapponesi aderiscono ad alleanza guida autonoma Toyota-SoftBank (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende giapponesi Toyota Motor e SoftBank Corp continuano frattanto ad espandere la loro alleanza tesa a raccogliere una vasta mole di dati dalle comunicazioni mobili e creare una piattaforma che dovrebbe divenire la base di nuovi servizi, inclusi quelli di guida autonoma. Honda Motor e Hino Motor hanno annunciato ad aprile di aver aderito alla joint venture tra le due grandi aziende giapponesi dell’automotive e delle telecomunicazioni. Honda e Hino investiranno ciascuna 249,95 milioni di yen (2,26 milioni di dollari) nella joint venture entro la fine di maggio, acquisendo entrambe una quota del 9,998 per cento della joint venture, battezzata Monet. Softbank rimarrà principale azionista di Monet, con una quota del 40,2 per cento, seguita da Toyota, con una partecipazione del 39,8 per cento a transazioni ultimate. L’ad di Honda, Takahiro Hachigo, ha auspicato che la partnership possa condurre a “una adozione e un’accettazione sociale più efficiente dei servizi di mobilità da parte degli utenti, al lancio di nuovi progetti sperimentali e ad attività di pubbliche relazioni necessarie a promuovere le necessarie modifiche normative”. (segue) (Git)