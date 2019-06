Imprese: cinque aziende giapponesi aderiscono ad alleanza guida autonoma Toyota-SoftBank (4)

- Toyota Motor intende investire quasi 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro la fine del 2021, una cifra superiore di 3 miliardi di dollari rispetto ai piani precedentemente illustrati dall’azienda. L’aumento degli investimenti andrà a finanziare l’aumento della produzione in loco, in ossequio alle politiche del presidente Donald Trump per il rilancio della manifattura statunitense. Il piano di Toyota, annunciato dall’azienda giapponese alla fine di marzo, prevede tra le altre cose l’investimento di 750 milioni di dollari in nuovi stabilimenti in cinque diversi Stati Usa, per produrre un maggior numero di componenti e auto elettriche nel paese ed evitare così i dazi del 25 per cento previsti dal nuovo accordo commerciale tra Usa, Canada e Messico che ha sostituito il Nafta. Il nuovo accordo, che potrebbe entrare in vigore all’inizio del prossimo auto, prevede che per evitare dazi le auto vendute negli Usa debbano essere composte per il 75 per cento da componenti realizzati nel Nordamerica e in Messico. (Git)