Vietnam-Giappone: premier Xuan Phuc elogia nuovo programma visti di lavoro giapponese

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha espresso apprezzamento ieri per il nuovo programma di visti lavorativi per cittadini stranieri adottato lo scorso aprile dal Giappone, ed ha esortato a rafforzare ulteriormente la cooperazione in “quest’area così promettente”. Nel corso di una conferenza stampa ad Hanoi, il premier ha dichiarato che il Vietnam è “pronto a dare priorità alla collaborazione con il Giappone in quest’area”. I due paesi puntano a firmare in tempi brevi un accordo per l’ammissione dei cittadini vietnamiti al programma, aprendo ai lavoratori da quel paese le porte dell’impiego in 14 settori dell’economia giapponese gravati da una significativa carenza di manodopera. Il Vietnam è già oggi uno dei principali paesi di provenienza dei lavoratori stranieri in Giappone, e la formale adesione al nuovo programma potrebbe portarlo al primo posto in settori come l’assistenza infermieristica e i servizi alimentari. (segue) (Fim)