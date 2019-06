Vietnam-Giappone: premier Xuan Phuc elogia nuovo programma visti di lavoro giapponese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale diritto sarà riservato ai titolari dei permessi di lavoro di “Tipo 2”, che prevedono anche il rinnovo a tempo indefinito e il diritto al ricongiungimento familiare. Al momento, i permessi di soggiorno di Tipo 2 sono riservati a soli lavoratori stranieri impiegati nei settori edile e della cantieristica navale. Il governo giapponese prevede di emettere permessi di soggiorno di Tipo 1 e 2 per 340mila lavoratori stranieri nell’arco dei prossimi cinque anni, che andranno a sommarsi ai tirocinanti ammessi nel paese tramite i programmi di formazione tecnica. Tra il 2012 e il 2017, il Giappone ha ammesso tramite quei programmi circa 480mila tirocinanti stranieri. Secondo i dati ufficiali dell’Ufficio di Gabinetto, il Giappone sconta ad oggi un fabbisogno di circa 1,2 milioni di lavoratori, perlopiù concentrato in settori ad alta intensità di lavoro come le costruzioni, l’agricoltura, la pesca, la ristorazione e l’alberghiero. (segue) (Fim)