Vietnam-Giappone: premier Xuan Phuc elogia nuovo programma visti di lavoro giapponese (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo programma di visti definisce con chiarezza anche una serie di diritti dei lavoratori stranieri, come le ferie retribuite e permessi per far visita a famiglia e congiunti nei paesi d’origine. La riforma prevede l’equiparazione dei lavoratori stranieri a quelli giapponesi, in termini di diritti e di retribuzione a parità di mansioni. Il ministero della Giustizia ha anche chiarito che il licenziamento di tirocinanti o lavoratrici straniere in caso di gravidanza costituisce un reato punibile nell’ambito della legge sulle pari opportunità d’impiego. (segue) (Fim)