Cina: ministero Agricoltura, maggiore sostegno per stabilizzare offerta carne suina (2)

- "Il prezzo medio all'ingrosso del maiale è salito del 29,3 per cento su base annua a 20,63 yuan (circa 3 dollari) per chilogrammo a maggio. Poiché il recupero della capacità di produzione di maiale ha ancora bisogno di tempo, la pressione al rialzo sui prezzi del maiale è ancora molto pesante", ha spiegato Tang. Il paese ha segnalato il suo primo caso di peste suina africana nell'agosto 2018 nella provincia nordorientale di Liaoning. In seguito sono stati segnalati focolai in diverse altre regioni provinciali. "Dal primo focolaio, il ministero ha preso misure forti per combattere la malattia e stabilizzare la produzione di maiale. Per rafforzare il sostegno ai produttori, le autorità accelereranno l'attuazione di politiche di prestito favorevoli, la fornitura di sussidi alle aziende agricole con animali abbattuti e migliorerà l'assicurazione sui maiali", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Cip)