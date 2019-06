Cina: ministero Agricoltura, maggiore sostegno per stabilizzare offerta carne suina (5)

- Il crollo della produzione cinese di carne suina, per effetto dell’epidemia di peste suina africana in quel paese asiatico, comporterà un rapido aumento delle importazioni di quel prodotto alimentare ai massimi storici nei prossimi due anni. E’ la previsione contenuta nel rapporto China Agriculture Outlook (2019-28) pubblicato dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali cinese. Il ministero prevede che le importazioni cinesi di carne suina raggiungeranno 1,7 milioni di tonnellate quest'anno, un aumento di oltre il 40 per cento rispetto al 2018. Le importazioni dovrebbero aumentare a 2,1 milioni di tonnellate l'anno prossimo, e solo successivamente potrebbero iniziare a diminuire, per effetto della ripresa delle forniture nazionali, mantenendosi comunque a livelli elevati negli anni successivi. (segue) (Cip)