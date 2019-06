Governo: Cdm, golden power su acquisizione Forgital

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 giugno a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali, nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni, in relazione al progetto notificato della società F-BRASILE S.r.l. e relativo all’acquisizione della totalità del capitale sociale di Forgital Italy S.p.a. e delle società da questa partecipate in Italia, Francia e Stati Uniti. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni, in relazione all’operazione notificata dalla società Fastweb S.p.a. e consistente nell’accordo tra la stessa e Samsung Electronics Co. Ltd. per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati software relativi alle componenti radio e core network necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access nelle città pilota di Bolzano e Biella. (Com)