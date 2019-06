Usa: Eia, produzione mensile energia rinnovabile supera per la prima volta il carbone

- La quota di fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia negli Stati Uniti ha superato quella del carbone per la prima volta ad aprile. Lo ha annunciato l'Energy Information Administration (Eia), divisione del Dipartimento dell'Energia Usa, in un comunicato stampa. "Ad aprile 2019, la produzione mensile di energia elettrica negli Stati Uniti da fonti rinnovabili ha superato per la prima volta quella da carbone", si legge nella nota. Le fonti rinnovabili, tra cui l'energia idroelettrica, quella eolica, solare, geotermica e biomassa, hanno rappresentato il 23 per cento della produzione totale di elettricità del paese in aprile, contro il 20 per cento del carbone, riferisce l'Eia. Il risultato riflette sia fattori stagionali che incrementi nella produzione di energia rinnovabile e diminuzioni nella generazione di carbone. Ad aprile molte centrali a carbone sono chiuse per la manutenzione di primavera, quando la domanda complessiva di elettricità è bassa, spiega il comunicato. Inoltre, l'acqua delle piogge di primavera produce un aumento stagionale della produzione di energia idroelettrica. (Was)