Usa: stampa, aziende aggirano tariffe contro Cina praticando trasbordo in altri paesi (2)

- “Il fenomeno della frode commerciale attraverso l'etichettatura dell'origine delle merci come prodotto in Vietnam è in aumento", ha detto il ministero dell'Industria e del Commercio vietnamita. "Tale etichettatura fraudolenta non riguarda solo direttamente prodotti e consumatori, ma riduce anche in modo significativo la reputazione e la competitività delle merci prodotte in Vietnam". Una portavoce dell'Agenzia per le dogane e la protezione delle frontiere statunitensi ha dichiarato di aver identificato trasbordi illegali di merci cinesi in diversi paesi, segnalando casi negli ultimi mesi in Vietnam, Malesia e Filippine. (Was)