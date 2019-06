Usa: Trump non intende bloccare la testimonianza di Mueller

- L'amministrazione Trump non ha in programma di intervenire nei confronti dell'ex procuratore speciale Robert Mueller, che testimonierà al Congresso il mese prossimo. Lo ha affermato l'avvocato personale del presidente Trump, Jay Sekulow”, che in un'intervista all'emittente “Cnn” ha affermato che "non ci saranno mosse legali" per bloccare Mueller. Sekulow ha detto che il team del presidente si aspetta che Mueller ribadisca i risultati già divulgati del suo rapporto, aggiungendo che crede che "sarebbe certamente inappropriato" per Mueller offrire "nuove rivelazioni" ai legislatori. I commenti di Sekulow arrivano solo un giorno dopo che le commissioni Giustizia e Intelligence della Camera hanno annunciato che Mueller ha accettato di testimoniare il 17 luglio in seguito a un mandato di comparizione. Trump ieri, 26 giugno, ha criticato l'ennesimo tentativo dei Democratici di indagare contro di lui, e rinnovato gli attacchi a Mueller accusandolo di aver cancellato illegalmente dei messaggi di testo da due ex funzionari dell'Fbi che avevano criticato il presidente. (Was)