Usa: Senato voterà venerdì emendamento che impedisce intervento in Iran senza consenso Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti voterà venerdì una misura per impedire al presidente Donald Trump di intraprendere un'azione militare contro l'Iran senza l'approvazione del Congresso. Ieri, 26 giugno, i leader repubblicani e democratici del Senato hanno raggiunto un accordo per tenere il dibattito sull'Iran questa settimana, aprendo così la strada al passaggio di un importante disegno di legge sul finanziamento alla difesa prima che inizi la pausa del quarto luglio. Il Senato voterà quindi venerdì su un emendamento autonomo alla legge sull'autorizzazione alla difesa dell'anno fiscale 2020 che limiterebbe il potere del presidente Trump a condurre una guerra contro l'Iran. Se il testo verrà adottato, sarà aggiunto al National Defense Authorization Act retroattivamente. I legislatori avevano espresso il timore che i Democratici avrebbero tentato di bloccare il disegno di legge se non fosse stato autorizzato il voto sull'emendamento all'Iran. (Was)