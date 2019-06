Governo: Cdm delibera misure di protezione civile

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 giugno a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della Regione Emilia Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di maggio 2019 e lo stanziamento di 19 milioni di euro per l’attuazione dei primi interventi; la proroga dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il 7 giugno 2018 nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, nella città metropolitana di Torino; un ulteriore stanziamento di 12 milioni di euro per la realizzazione degli interventi nei territori delle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di febbraio 2019. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. (Com)