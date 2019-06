Governo: Cdm esamina nove leggi regionali

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 giugno a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome ed ha deliberato di impugnare: la legge della Regione Toscana n. 22 del 07/05/2019, recante “Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana”, in quanto una norma riguardante il personale regionale lede la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, configgendo altresì con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione. (segue) (Com)