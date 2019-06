Brasile: ministro Energia, prezzo del gas impedisce crescita industria nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, tra gli obiettivi del nuovo modello per il mercato del gas naturale ci sono, oltre alla garanzia dell'approvvigionamento nazionale, l'aumento degli investimenti in infrastrutture per lo smaltimento, la lavorazione, il trasporto e la distribuzione del prodotto e per aumentare la generazione termoelettrica a gas. Durante il suo intervento alla commissione, il ministro ha ricordato che il gas naturale brasiliano è uno dei più costosi tra i paesi del G20. Mentre in Brasile il costo raggiunge i 10,40 dollari al litro, in Argentina costa 4,62 dollari, negli Stati Uniti 3 e in Giappone e in Europa, privi di riserve di gas naturale il costo è rispettivamente di 9 e 8 dollari. (segue) (Brb)