Brasile: ministro Energia, prezzo del gas impedisce crescita industria nazionale (3)

- "La produzione di gas ha bisogno di infrastrutture", ha detto il ministro, sottolineando alcune delle cause del prezzo elevato del prodotto. "Ecco perché dobbiamo perfezionare il sistema di trasporto e stimolare la concorrenza. Perché oggi non c'è competizione. C'è un solo fornitore, praticamente un unico produttore. E sappiamo che senza mercato non c'è competizione e non si riducono i costi". Secondo Albuquerque, mentre in Brasile, l'uso di gas naturale rappresenta circa il 12 per cento della composizione della matrice energetica in Argentina e negli Stati Uniti, la quota corrisponde rispettivamente al 52 e al 33 per cento. Questo perché, mentre il paese vicino, con circa un terzo della dimensione territoriale brasiliana, conta su quasi 30 mila chilometri di gasdotti, il Brasile ha solo 9,4 mila chilometri. Gli Stati Uniti, a loro volta, hanno circa 490.000 chilometri di gasdotti. (segue) (Brb)