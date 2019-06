Usa: Senato approva finanziamento per sicurezza confini dopo aver respinto versione della Camera

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una misura di emergenza per finanziare con 4,6 miliardi di dollari la sicurezza al confine con il Messico, respingendo di fatto il testo approvato ieri dalla Camera. I leader dei due rami del Congresso dovranno decidere se rivedere le loro posizioni e trovare una sintesi condivisa, o rimandare di almeno una settimana la questione sulla crescente crisi umanitaria. Nonostante il voto schiacciante bipartisan del Senato, con 84 senatori a favore e 8 contro, la Camera aveva approvato una versione diversa della proposta di legge che contiene maggiori restrizioni per l'amministrazione Trump sull'utilizzo dei finanziamenti. I Repubblicani del Senato si sono opposti al disegno di legge della Camera e hanno esortato la presidente della Camera, Nancy Pelosi, a riconsiderare la versione bipartisan del Senato prima che il Congresso sospenda le attività per 10 giorni in occasione del Giorno dell'Indipendenza. (segue) (Was)