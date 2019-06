Argentina: attività economica in calo per il dodicesimo mese consecutivo, -1,3 per cento ad aprile

- L'attività economica in Argentina ha registrato ad aprile un calo dell'1,3 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente ed un +0,8 per cento rispetto al mese precedente. E' quanto emerge dal rilevamento reso noto oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Indec) dove si sottolinea che se da una parte l'indicatore registra il dodicesimo retrocesso interannuale consecutivo, il raffronto con il mese precedente rappresenta un segnale di ripresa. A trainare al ribasso l'indice nel mese di aprile soprattutto il commercio, che registra un calo dell'11,6 per cento su anno, seguito dall'industria manifatturiera con l'8,5 per cento, quello dell'elettricità e dell'acqua con un -6,1 per cento, la costruzione con un -4,5 per cento ed il turismo con un -2,1 per cento. A moderare la contrazione il forte rialzo invece dell'agricoltura e dell'allevamento, con un +40,2 per cento, e la pesca con un +35 per cento. L'eccezionale registro del settore agricolo si deve tuttavia alla scarsa base di comparazione del 2018, anno in cui l'attività subì una forte contrazione dovuta alla siccità. (Abu)