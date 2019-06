Brasile: cancelliere tedesco Merkel guarda con "preoccupazione" alla situazione del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha dichiarato di guardare con "grande preoccupazione" alla situazione in Brasile che ha definito "drammatica" in merito a questioni ambientali e di tutela dei diritti umani sotto l'amministrazione del presidente Jair Bolsonaro. Il cancelliere ha parlato del Brasile nel corso di una sessione del parlamento a Berlino, rispondendo alla domanda del deputato del Partito verde Anja Hajduk sull'opportunità di continuare a investire in negoziati di libero scambio tra Unione europea e Mercosul a seguito delle continue denunce di ambientalisti, scienziati e difensori dei diritti umani in merito al deterioramento della situazione brasiliana. (segue) (Brb)